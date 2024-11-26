В Латвии семьи подали иск в ЕСПЧ за дискриминацию русского языка

Запрет детям со стороны латвийских властей изучать русский язык является дискриминацией по национальному признаку, заявил бывший депутат парламента Латвии Игорь Пименов, 26 ноября сообщает агентство LETA.
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