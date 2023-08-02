МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Вечная Память и Слава Героям, отдавшим свои жизни на защиту Отечества! Памятник генералу Панфилову более уместен, чем...В Северное Тушино...
  • 59
    Все для фронта, все для победы! Бордюры меняем раз в два года...Сергей Собянин ра...
  • Уфимцев я
    Эта беда "захватила" умы чиновников всех уровней! Кто-то, ну оччччень из умных евреев, подбрасывает наим чинушам немы...Собянин: Москва п...

Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

Пациенты получают всю необходимую помощь Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что в столице начали второй этап модернизации экстренной медицинской помощи — трансформацию приемных отделений городских стационаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх