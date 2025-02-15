Медведчук заявил, что Зеленский может оказаться на скамье подсудимых

REUTERS/Johanna Geron Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, может оказаться на скамье подсудимых, заявил ТАСС председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
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