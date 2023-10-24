Интересная благотворительная акция ждет новые регионы России

Сегодня собеседником «Аргументов недели» стал заместитель художественного руководителя театра «Театр на Трубной / Школа современной пьесы», заслуженный деятель искусств, Лауреат премии Правительства РФ Сурен Шаумян.
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