В Новосибирске построят 15 новых православных храмов

Соглашение о строительстве и совместной благотворительной деятельности было подписано между митрополией и мэрией НовосибирскаМэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на территории города в настоящее время строятся 15 новых православных храмов.
Соглашение о строительстве и совместной благотворительной деятельности было подписано между митрополией и мэрией НовосибирскаМэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на территории города в настоящее время строятся 15 новых православных храмов.
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