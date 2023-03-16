Царьград

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В Новосибирске построят 15 новых православных храмов

В Новосибирске построят 15 новых православных храмов

Соглашение о строительстве и совместной благотворительной деятельности было подписано между митрополией и мэрией НовосибирскаМэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на территории города в настоящее время строятся 15 новых православных храмов.

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