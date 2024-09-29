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Мода и Шоу-бизнес

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Виктория Боня озвучила новую смертельно опасную цель и напугала подписчиков: «Ради чего такие риски?»

Виктория Боня озвучила новую смертельно опасную цель и напугала подписчиков: «Ради чего такие риски?»

Восхождение Виктории Бони на гималайский восьмитысячник Манаслу стоило и инстадиве, и ее фанатам многих нервных клеток.

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