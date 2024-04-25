Антонов: администрация Байдена поощряет удары Киева по территории России

Администрация президента США Джо Байдена поощряет удары Киева по территории России, включая стратегически важные инфраструктурные объекты, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
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