Военное обозрение

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Барражирующие боеприпасы «Ланцет» в Спецоперации

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» в Спецоперации

"Ланцет-3" на выставке. Фото Zala Aero С недавнего времени на вооружении российской армии состоят барражирующие боеприпасы – беспилотные летательные аппараты с собственной боевой частью, способные вести разведку и сразу поражать найденную цель.

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