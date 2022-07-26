Барражирующие боеприпасы «Ланцет» в Спецоперации

"Ланцет-3" на выставке. Фото Zala Aero С недавнего времени на вооружении российской армии состоят барражирующие боеприпасы – беспилотные летательные аппараты с собственной боевой частью, способные вести разведку и сразу поражать найденную цель.
"Ланцет-3" на выставке. Фото Zala Aero С недавнего времени на вооружении российской армии состоят барражирующие боеприпасы – беспилотные летательные аппараты с собственной боевой частью, способные вести разведку и сразу поражать найденную цель.
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