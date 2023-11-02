Врач Тяжельников расказал о пользе тыквенных семечек при депрессии и бессоннице

Тыквенные семечки являются богатым источником витаминов и микроэлементов, которые полезны для нормализации работы сердца, борьбы с депрессией, улучшения качества сна, а также для поддержания женского здоровья и красоты.
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