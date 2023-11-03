МАГАТЭ одобрило площадку для строительства АЭС в Казахстане

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работавшие в прошлом месяце в Казахстане, оценили как пригодную для строительства атомной электростанции (АЭС) площадку на территории села Улькен на юге страны.
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