Космонавты Роскосмоса поздравили школьников с Днем знаний

Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили учеников с Днем знаний. Они пожелали учащимся стремиться к освоению нового так же, как человечество изучает космос, и напомнили о грядущих юбилеях в отечественной космонавтике в 2027 году.