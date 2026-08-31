Космонавты Роскосмоса поздравили школьников с Днем знаний

Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили учеников с Днем знаний. Они пожелали учащимся стремиться к освоению нового так же, как человечество изучает космос, и напомнили о грядущих юбилеях в отечественной космонавтике в 2027 году.
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