Очень интересно. В Душанбе намедни нашему послу в Республике господину Григорьеву вручили ноту протеста.
Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
Китайский опыт нужно использовать...
Ответить
1 д.
Elena Karplyuk
Мощная статья, проведена большая аналитическая работа. На счет сим-карт для спец. мобильных устройств для граждан солнечного юга - это жесткое решение. Но, думаю, оно оправдано.
Ответить
1 д.
Татьяна Кибишева
К любому мусульманину, правоверному или радикалу, нельзя поворачиваться спиной или улыбаться. Только максимальный контроль т исполнение Закона!!!!!!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии