Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы!

Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы!

Очень интересно. В Душанбе намедни нашему послу в Республике господину Григорьеву вручили ноту протеста.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Китайский опыт нужно использовать...
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1 д.
Elena Karplyuk
Мощная статья, проведена большая аналитическая работа. На счет сим-карт для спец. мобильных устройств для граждан солнечного юга - это жесткое решение. Но, думаю, оно оправдано.
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1 д.
Татьяна Кибишева
К любому мусульманину, правоверному или радикалу, нельзя поворачиваться спиной или улыбаться. Только максимальный контроль т исполнение Закона!!!!!!
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1 д.

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