Экономист Сорокина: накопительную пенсию можно забрать в 55 и 60 лет

Накопительную часть пенсии могут забрать женщины в возрасте 55 лет и 60-летние мужчины. Об этом сообщила заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством "Прайм".
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