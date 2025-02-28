Экономист Сорокина: накопительную пенсию можно забрать в 55 и 60 лет

Накопительную часть пенсии могут забрать женщины в возрасте 55 лет и 60-летние мужчины. Об этом сообщила заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством "Прайм".