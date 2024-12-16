В МВД предложили усилить контроль за рождением детей вне роддомов

МВД РФ предлагает внести изменения в Семейный кодекс, а также в закон «Об актах гражданского состояния», что позволит усилить контроль за фактами рождения детей вне роддомов, сообщил ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.