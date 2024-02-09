Жителям Алтая грозит пожизненный срок за производство наркотиков в малолюдном месте

Нарколаборатория находилась в маленьком отдаленном селе Нарколаборатория / Фото: прокуратура Алтайского края В Алтайском крае будут судить трех жителей Барнаула и Ростовской области, которые производили и продавали наркотики, сообщает региональная прокуратура.
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