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Бирюков: в этом году в Москве отремонтировали более 800 крыш жилых домов

Бирюков: в этом году в Москве отремонтировали более 800 крыш жилых домов

В этом году в столице провели капремонт более 800 кровель жилых зданий. Во время работ использовали современные материалы отечественного производства, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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