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NASA отложило запуск важной миссии по изучению космической погоды Весной 2025 г...

NASA отложило запуск важной миссии по изучению космической погоды Весной 2025 г...

NASA отложило запуск важной миссии по изучению космической погодыВесной 2025 года планировался запуск миссии IMAP для изучения физики на стыке солнечных и межзвёздных частиц, а также двух сопутствующих миссий по исследованию космической погоды в околоземном пространстве.

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