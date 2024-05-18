В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Шлем - главная защита!»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл» сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» провели акцию «Шлем – главная защита!» Дорожные полицейские напомнили водителям мотоциклов, что одним из способов снижения уровня смертности среди водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств является обязательное ношение мотошлема всеми участниками мотодвижения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии