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Киеву нужно пойти путем Хельсинки: у Запада новый сценарий для Зеленского

Киеву нужно пойти путем Хельсинки: у Запада новый сценарий для Зеленского

«Украинский народ будет нейтрален, а, следовательно, он будет в безопасности», – пишет издание Responsible Statecraft Киеву нужно пойти путем Хельсинки, который он избрал в годы холодной войны.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Интересно, что курят или нюхают в издании Responsible Statecraft? Кукуеву несколько раз предлагали такой путь, но тупорылых бандерлохов было не остановить, теперь &quot;нейтралитет&quot; будет на совсем других условиях.
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19 час.
Зоя Копань
И не на условиях как у Финляндии, которая положила на нейтралитет и вошла в НАТО! Они точно там обкуренные, думают и на этот раз проведут Россию!
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16 час.
Гарий Щерба
Ага , сначала  НЕЙТРАЛЬНЫЕ  а когда  ЗАХОТЕЛИ  то  ПЕРЕКИНУЛИСЬ  в  ЛАГЕРЬ ТЕРРОРИСТОВ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ, НАТО ...!!!
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14 час.

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