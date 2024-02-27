Киеву нужно пойти путем Хельсинки: у Запада новый сценарий для Зеленского

ЛЛ Леонид Ла Рошель Интересно, что курят или нюхают в издании Responsible Statecraft? Кукуеву несколько раз предлагали такой путь, но тупорылых бандерлохов было не остановить, теперь "нейтралитет" будет на совсем других условиях.

Зоя Копань И не на условиях как у Финляндии, которая положила на нейтралитет и вошла в НАТО! Они точно там обкуренные, думают и на этот раз проведут Россию!