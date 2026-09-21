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Культуромания

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Национальная литературная премия имени Даниила Гранина открыла прием заявок

Национальная литературная премия имени Даниила Гранина открыла прием заявок

Российский книжный союз, правительство Санкт-Петербурга и Издательская группа «Эксмо-АСТ» открыли прием заявок на второй премиальный сезон Национальной литературной премии имени Д.

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