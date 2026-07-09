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Газета.ру

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Ульянов: США и Израиль не дадут гарантий, что обстрелов АЭС "Бушер" не будет

Ульянов: США и Израиль не дадут гарантий, что обстрелов АЭС "Бушер" не будет

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью RTVI заявил, что США и Израиль отрицают причастность к обстрелу иранской АЭС "Бушер", и поэтому ни от одной из этих сторон нельзя получить гарантий, что подобные удары не будут нанесены снова.

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