Ульянов: США и Израиль не дадут гарантий, что обстрелов АЭС "Бушер" не будет

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью RTVI заявил, что США и Израиль отрицают причастность к обстрелу иранской АЭС "Бушер", и поэтому ни от одной из этих сторон нельзя получить гарантий, что подобные удары не будут нанесены снова.