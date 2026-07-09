Ульянов: США и Израиль не дадут гарантий, что обстрелов АЭС "Бушер" не будет

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью RTVI заявил, что США и Израиль отрицают причастность к обстрелу иранской АЭС "Бушер", и поэтому ни от одной из этих сторон нельзя получить гарантий, что подобные удары не будут нанесены снова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии