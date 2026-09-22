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Аргументы недели

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«Честь имею помогать»: сотрудники УИС и служение Родине

«Честь имею помогать»: сотрудники УИС и служение Родине

Сотрудники уголовно-исполнительной системы вошли в число победителей номинации «Честь имею помогать», которая с 2026 года действует в рамках премии «Сможем вместе победить».

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