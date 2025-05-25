Лазурный Берег и тайны олигарха: как вилла Вадима Мошковича стала ареной скандала Юлия ЧелкановаВадим Мошкович, основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор, стал фигурантом третьего уголовного дела, которое было возбуждено против него.
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