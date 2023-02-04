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Российские артиллеристы атаковали стоянку техники ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы атаковали стоянку техники ВСУ в Херсоне

Источник сообщил, что российские артиллеристы атаковали стоянку техники ВСУ в Херсоне. Согласно последней информации, были уничтожены пять машин, в частности, установка реактивной системы залпового огня.

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