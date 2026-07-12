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Русская весна

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Украина готовит карательную операцию против пророссийских жителей

Украина готовит карательную операцию против пророссийских жителей

Украина готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

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