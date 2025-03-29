Вильфанд предупредил о снеге в апреле на европейской части территории России

Снег, шедший в Казани 20 апреля 2015 года Фото: © «Татар-информ» В центре европейской части территории России в апреле обязательно еще выпадет снег, но появление снежного покрова на майских праздниках, как это было в прошлом, 2024 году, маловероятно.