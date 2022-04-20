В Забайкальском крае будущие юристы познакомились со службой в полиции

Студентам колледжа Читинского института (филиала) «Байкальского государственного университета» рассказали о работе оперуполномоченного, следователя и сотрудников спецподразделения «Гром».

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