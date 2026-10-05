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МОСИНФОРМ

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Аудиогид по Дому-музею В.Л. Пушкина появился на портале «Узнай Москву»

Аудиогид по Дому-музею В.Л. Пушкина появился на портале «Узнай Москву»

Посетителям Дома-музея В.Л. Пушкина теперь доступна аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции на портале «Узнай Москву».

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