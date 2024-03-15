Зарубежные бренды бытовой техники приняли меры против параллельного импорта в РФ

Россияне могут остаться без техники популярных западных брендов Braun, Tefal, Rowenta и Electrolux. Раньше холодильники, стиральные машины, посудомойки и другое оборудование поставлялись в Россию через параллельных импортеров из стран СНГ.
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