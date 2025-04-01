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Петербургский дневник

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Эксперт Васильев посоветовал дачникам начать сезон с осмотра кровли дома

Эксперт Васильев посоветовал дачникам начать сезон с осмотра кровли дома

Следует сразу убрать остатки снега Строительный эксперт и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев рассказал RT о самых важных работах, которые необходимо выполнить на загородном участке в первую очередь.

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