Добрый Мир
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Добрый Мир

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Прекратите разрушать поджелудочную: 3 неожиданных продукта, которые лучше исключить после 60 лет

Прекратите разрушать поджелудочную: 3 неожиданных продукта, которые лучше исключить после 60 лет

Поджелудочная железа помогает нам переваривать пищу и поддерживать нормальный уровень сахар. Но с возрастом она становится капризнее.

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