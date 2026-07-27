Нечаев: главный капитал России — это люди

Главным капиталом России являются ее граждане, поэтому государству необходимо беречь людей, защищать их интересы и сохранять их доверие, сказал руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, выступая на завершающем пленарном заседании восьмого созыва Госдумы.
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