Нечаев: главный капитал России — это люди

Главным капиталом России являются ее граждане, поэтому государству необходимо беречь людей, защищать их интересы и сохранять их доверие, сказал руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, выступая на завершающем пленарном заседании восьмого созыва Госдумы.