Changan представила электрический седан DeepBlue L06 2027: 272 л.с., магнитореологическая подвеска, 670 км на одной зарядке — всего 120 тыс. юаней (1,5 млн рублей)

В спортверсии используется платформа Intel Core Ultra Бренд DeepBlue, принадлежащий Changan, представил электрический седан L06 2027 модельного года и его спортивную модификацию Chasing Wind Edition.
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