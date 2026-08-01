У Омска сегодня День рождения. Поздравили его с этим событием, попросили сильно не ворчать. Но он не удержался☝️ Новости Омска в Макс.
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У Омска сегодня День рождения. Поздравили его с этим событием, попросили сильно не ворчать. Но он не удержался☝️ Новости Омска в Макс.
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