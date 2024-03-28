Артисты разных поколений записали песни Муслима Магомаева в память о трагедии в "Крокусе"

Артисты разных поколений, в числе которых Баста, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, объединились и исполнили песни Муслима Магомаева в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».