Огромное стекло рухнуло на митингующего и придавило его.источникЧиста интересно: против какого магазина протестовал протестун? И за что? Ну, хоть не убило чувака - и то ладно.
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