Тьерри Нёвиль стал чемпионом мира по ралли 2024 года

Тьерри Нёвиль стал чемпионом мира по ралли 2024 годаJaanus Ree / Red Bull Content PoolВ Японии подходит к завершению финал чемпионата мира по ралли 2024 года, который однозначно войдёт в историю WRC как один из самых драматичных и непредсказуемых.