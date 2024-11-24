Тьерри Нёвиль стал чемпионом мира по ралли 2024 года

Тьерри Нёвиль стал чемпионом мира по ралли 2024 годаJaanus Ree / Red Bull Content PoolВ Японии подходит к завершению финал чемпионата мира по ралли 2024 года, который однозначно войдёт в историю WRC как один из самых драматичных и непредсказуемых.
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