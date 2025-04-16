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Лунный посевной календарь на май 2025 года: как садоводу получить максимум от природы

Лунный посевной календарь на май 2025 года: как садоводу получить максимум от природы

Лунный посевной календарь на май 2025 года: как садоводу получить максимум от природы Ирина ВальковаМай — один из самых насыщенных и ответственных месяцев для российских садоводов и огородников.

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