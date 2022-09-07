Daily Storm

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«Аэрофлот» и ОАК заключили контракт на поставку 339 российских самолетов на рекордный триллион рублей

«Аэрофлот» и ОАК заключили контракт на поставку 339 российских самолетов на рекордный триллион рублей

Большинство самолетов, которые получит авиакомпания, — МС-21Группа «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях на поставку 339 российских самолетов.

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