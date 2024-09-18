Никита Кологривый рассказал о своем райдере

Известный актер Никита Кологривый решил показать своим поклонникам, как живут звезды между съемками. В своем личном Telegram-канале он опубликовал видео, где провел небольшую экскурсию по своему вагончику на съемочной площадке.
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