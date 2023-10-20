Обеспечение безопасности в округе обсудят с уполномоченными на семинаре

Повышение уровня профессиональных знаний специалистов органов исполнительной власти, предприятий и организаций города в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, одно из направлений деятельности столичного Департамента ГОЧСиПБ.
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