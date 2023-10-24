Крупнейшие рекламодатели мира отказались от рекламы в соцсети X после её при...

Крупнейшие рекламодатели мира отказались от рекламы в соцсети X после её приобретения Илоном МаскомСогласно данным консалтинговой компании Ebiquity, большинство ведущих рекламодателей мира прекратили покупку рекламного пространства на платформе X после её приобретения Илоном Маском (Elon Musk).
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