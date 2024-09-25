Россиян хотят штрафовать за собак, которые гуляют сами по себе

Госдума приняла законопроект в первом чтении 24 сентября В России планируют ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, пишет "Парламентская газета".
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