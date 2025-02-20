В Смоленске на железнодорожном вокзале прошел Урок мужества

В преддверии Дня защитника Отечества на вокзале в Смоленске железнодорожники совместно с сотрудниками Главного управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию организовали Урок мужества для школьников и студентов Смоленска и Смоленской области.