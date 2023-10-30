60 активных участников беспорядков в Махачкале задержали полицейские

В ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции. Двое из них находятся в больнице Более 150 активных участников беспорядков в Махачкале установлены, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.
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