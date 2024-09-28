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Царьград

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"Горит всё": Рои дронов прорываются к регионам России – не успевали считать: Под сотню БПЛА. Атакованы семь регионов. Есть пострадавшие

"Горит всё": Рои дронов прорываются к регионам России – не успевали считать: Под сотню БПЛА. Атакованы семь регионов. Есть пострадавшие

Противник с вечера атакует регионы России с помощью огромного количества беспилотников. Ближе к полуночи засекли рои дронов, которые прорываются к нашим городам.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пока мы будем жалеть это иудово племя,может статься долетят до Москвы.... и что тогда?🙄
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9 час.
Вячеслав Васильев
Ты о чём ,женщина ?А за МКАДом люди тоже живут ,это я тебе по секрету скажу.
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8 час.

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