Fox News: Байден надеется привлечь Тейлор Свифт к своей предвыборной кампании

Помощники президента США Джо Байдена надеются на поддержку певицы Тейлор Свифт на предстоящих президентских выборах, поскольку ее призыв к сбору средств может иметь большое значение для кампании по переизбранию.
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