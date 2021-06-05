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X5 откроет до конца года 45 «жестких дискаунтеров»

 X5 Retail Group рассчитывает открыть до конца 2021 года 45 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

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