X5 откроет до конца года 45 «жестких дискаунтеров»

X5 Retail Group рассчитывает открыть до конца 2021 года 45 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.