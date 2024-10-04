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Нашествие майских жуков зафиксировали в Подмосковье

Нашествие майских жуков зафиксировали в Подмосковье

Специалисты объяснили появление майских жуков в сентябре.В Подмосковье заметили необычную активность майских жуков, которые внезапно массово появились в сентябре.

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