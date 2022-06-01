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Пергоны в садовом дизайне: что это такое и как их использовать

Пергоны в садовом дизайне: что это такое и как их использовать

Пергоны – относительно новое явление в ландшафтном дизайне. Что это такое и как их используют? Габионы и пергоны: сходства и различия Обычный габион – это конструкция из металлической сетки, заполненная природным камнем достаточно крупного размера.

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